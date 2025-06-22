وزير الشباب والرياضة يلتقي بالخبير الأجنبي "رسلانبيك" لدعم خطط إعداد منتخب المصارعة لأولمبياد 2028

في إطار الجهود المتواصلة للنهوض بالرياضات الفردية وتحقيق الطموحات الأولمبية، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالخبير الأجنبي "رسلانبيك" – قرغيزستاني الجنسية – والذي تم التعاقد معه من قبل الاتحاد المصري للمصارعة لتولي مهام الإشراف الفني على منتخبات المصارعة الحرة.

يأتي هذا اللقاء في سياق دعم وزارة الشباب والرياضة لخطة الإعداد طويلة المدى التي ينفذها اتحاد المصارعة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، والتي تستهدف الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق إنجازات غير مسبوقة تليق بمكانة الرياضة المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشباب والرياضة ملامح خطة الدولة المصرية لتأهيل الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية للمنتخبات، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري للمصارعة في التعاقد مع خبرات دولية متميزة تسهم في تطوير أداء اللاعبين فنياً وبدنياً.

من جانبه، أوضح مسؤولو الاتحاد المصري للمصارعة أن التعاقد مع الخبير "رسلانبيك" يمثل نقلة نوعية في منظومة الإعداد الفني، حيث يمتلك خبرات دولية واسعة في تدريب المنتخبات وصناعة الأبطال، مؤكدين أن الاتحاد يعكف على تنفيذ برنامج تدريبي شامل يمتد لعدة سنوات، يشمل معسكرات داخلية وخارجية، ومشاركة منتظمة في البطولات الدولية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال حديثه أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم الاتحادات النوعية التي تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق ميداليات أولمبية، مشيرًا إلى أن المصارعة المصرية تُعد من الألعاب التي أثبتت قدرتها على التنافس في المحافل الكبرى، ولديها تاريخ طويل من الإنجازات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الخبير "رسلانبيك" عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدًا عزمه على بذل أقصى الجهد لنقل خبراته للمدربين واللاعبين المصريين، والمساهمة في صناعة جيل جديد من أبطال المصارعة قادر على رفع اسم مصر عاليًا في أولمبياد 2028.