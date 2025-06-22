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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلمي نمنم: الحرب مستمرة بين إيران واسرائيل لإن كل منهم لم يحقق أهدافه

حلمي النمم وزير الثقافة الأسبق
حلمي النمم وزير الثقافة الأسبق
عادل نصار

أكد الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الحرب مستمرة بين إيران واسرائيل لإن كل منهم لم يحقق أهدافه حتى الآن. 

وأوضح الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ مفاوضات مع إيران قبل تنفيذ الضربة، وكان يهدف إلى التوصل لاتفاق خلال 60 يومًا، لكن الإيرانيين بخبرتهم في التفاوض التي وصفها بـ"سياسة صناعة السجاد" يتعاملون مع الزمن بشكل مختلف، وقد يطيلون أمد التفاوض لسنوات.

وتابع الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، أن مسألة التخصيب النووي مرتبطة بالوقت، وأن ترامب والإدارة الأمريكية كانوا مدركين لذلك، وهو ما دفعهم إلى التحرك حين شعرت واشنطن وإسرائيل بتشدد إيران في المطالب، ما دفع الأخيرة إلى شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.


وأضاف  الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، أن القدرات العسكرية الإسرائيلية غير قادرة وحدها على تحقيق أهدافها، وأن ما يجري بينها وبين إيران سيظل في إطار حرب استنزاف طويلة، حتى مع دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة، وذلك لعدم وجود حدود مشتركة بين الجانبين تمنح مبررًا لاحتلال مباشر أو صدام بري شامل.


وأشار  الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الحرب الحالية تعتمد على الطائرات المسيّرة والضربات الجوية والاغتيالات، وهي أدوات لا تؤدي إلى خسائر بشرية واسعة كما في الحروب البرية.


 

حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق الحرب ترامب إيران الثقافة

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