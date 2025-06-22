مجلات بجامعة القاهرة تحقق طفرات في مراكزها بتصنيفات قواعد البيانات العالمية

في إنجاز غير مسبوق يعكس الجهود المؤسسية المبذولة في دعم البحث العلمي وتعزيز النشر الدولي فى جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، تحقيق مجلة الجامعة JAR، والمجلة الدولية لكلية الطب البيطري، ومجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية، قفزات نوعية في تصنيفات قواعد البيانات العالمية لعام 2025، في Clarivate Analytics أو Scopus، مما يعزز من مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.

أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مجلة جامعة القاهرة JAR تصدرت قائمة المجلات المصرية المدرجة ضمن تقارير Clarivate لعام 2024 والتي بلغت 60 مجلة علمية مصرية ضمن تقرير Journal Citation Reports (JCR)، محققة بذلك معامل تأثير قدره 13، تلتها مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الهندسية التي حصلت على معامل تأثير 6.8، ثم مجلة جامعة عين شمس للعلوم الهندسية بمعامل 5.9.

وأضاف أن مجلة JAR حصلت الشهر الجاري على CiteScore بلغ 22.1 وفق تصنيف Scopus، ما وضعها في أعلى 3% من المجلات متعددة التخصصات على مستوى العالم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلة الدولية لكلية الطب البيطري حققت انجازًا كبيرًا بدخولها المربع الذهبي Q1 بنسبة بلغت 91.3% في قاعدة Clarivate، وبنسبة 89% في قاعدة Scopus، محتلة المرتبة 12 من بين 170 مجلة في مجال العلوم البيطرية في Clarivate، والمرتبة 22 من بين 200 مجلة في Scopus، مع ارتفاع معامل التأثير من 2.8 (عام 2024) إلى 3.2 (عام 2025)، وهو ما يعكس تصاعد مكانة المجلة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تحقيق مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية Review of Economics and Political Science ارتفاعًا ملحوظًا في معامل تأثيرها وفق قاعدة كلاريفت المرموقة والأشهر عالميًا، حيث ارتفع معامل التأثير من 1.7 إلى 2.4 وفقًا لأحدث تقارير Clarivate لعام 2024، لافتًا إلى انتقال تخصص العلوم السياسية بها إلى الربع الأول Q1 للمرة الأولى، وتقدم تخصص الاقتصاد إلى المرتبة 160 داخل Q2 بعد أن كان في المرتبة 256.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الإنجازات المتتالية لمجلات الجامعة هي ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي تتبناها الجامعة في دعم النشر العلمي الدولي والارتقاء بمستوى البحث الأكاديمي، بما يعزز من سمعة الجامعة عالميًا ويدعم دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بجهود الأساتذة والعلماء والفرق البحثية والإدارية القائمة على تطوير هذه المجلات، مما يدفعها لتحقيق المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الطفرة الكُبري التي حققتها مجلات الجامعة تعكس التزامنا الراسخ بتشجيع الباحثين على النشر في مجلات معتمدة ومصنفة دوليًا، مشيرًا إلى أن القفزات التي تحققت داخل قواعد Clarivate وScopus تعزز من قوة الجامعة البحثية وتفتح آفاقًا أوسع أمام الباحثين والطلاب نحو التميز الأكاديمي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن قاعدة البيانات العالمية Clarivate قد أعلنت إدراج 60 مجلة مصرية ضمن تقارير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2024، لتتبوأ مصر المركز الأول عربيًا، والثاني إفريقيًا في عدد المجلات المدرجة، مع تصدّر جامعة القاهرة لهذه القائمة، وهو ما يُعد تأكيدًا على ريادتها العلمية.