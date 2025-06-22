الشيخ محمد أبو بكر: ذكر الله في الحمام الأفرنجي جائز بشرط

نشر الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامية وأحد علماء وزارة الأوقاف، فيديو عن الطريقة الصحيحة للوضوء، وظهر وهو يذكر الله في الحمام أثناء الوضوء.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو عن كيفية الوضوء، ردا على سؤال أحد المتابعين: ما حكم ذكر الله أثناء الوضوء في الحمام؟ إنه يجوز ذكر الله في الحمام الأفرنجي بشرط غلق قاعدة الحمام التي يقضي فيها المسلم حاجته، لأن النجاسة متحرزة ومقصورة داخل القاعدة.

وأشار الشيخ محمد أبو بكر، إلى أن الوضوء عبادة وليس عادة فيجب الانشغال بأفعال الوضوء وعدم الكلام أثناء الوضوء.

وأوضح أنه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الوضوء، فيجوز المضمضة مرة والاستنشاق مرة، ويجوز المضمضة ثلاثة متوالية والاستنشاق ثلاثة متوالية، منوها أن الطريقة الاولى هي السنة الواردة عن النبي.

وأشار إلى أن السنة في الوضوء أن تتوضأ ثلاثا، ولكن يجوز أن تغسل العضو مرة واحدة ويجوز مرتين ويجوز ثلاثا، ولكن لا يجوز غسل العضو في الوضوء أربع مرات.