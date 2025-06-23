لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل

دعت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في أول اجتماع لها، الأربعاء المقبل، الموافق 25 يونيو 2025، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في الدور الثالث بمقر النقابة.

خطة عمل شاملة للفترة المقبلة

يأتى الاجتماع في إطار سعي اللجنة إلى وضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يساهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من المقترحات والمبادرات التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة. وإذ ندعو جميع الزملاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال الاجتماع؛ فإننا نتطلع إلى جهد جماعي يرفد النشاط بحصيلة الأفكار والخبرات، وبما يراه الزملاء ضروريًّا في المرحلة الراهنة، أو يقع ضمن الأولويات واجبة الالتفات في المراحل المقبلة.