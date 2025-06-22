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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات.. ولديها مخزون استراتيجي من السلع والطاقة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
عادل نصار

قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة؛ لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة إدارة الأزمات استعرضت عدة تحديات اقتصادية محتملة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، زيادة تكاليف الشحن والتأمين، احتمالية تأثر سلاسل الإمداد.

وأكد أن هذه المخاطر ليست قاصرة على مصر، بل تواجهها معظم دول العالم، وهو ما يتطلب تحسبًا واستعدادًا لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وبشأن السلع الأساسية، شدد الحمصاني على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن، ويكفي لعدة أشهر، بل إن بعض السلع يتجاوز مخزونها الستة أشهر.

وقال: "تم تكوين هذا المخزون منذ العام الماضي بتوجيه من رئيس الجمهورية؛ تحسبًا لأي تطورات إقليمية، وقد نجحنا في تأمينه على نحو يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة".

وفي ما يخص الطاقة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط 3 سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وصول سفينة رابعة قريبًا؛ لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأضاف: "الخطة الحالية تم إعدادها مسبقًا؛ لمواجهة احتياجات فصل الصيف، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء؛ فإن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف من انقطاعات".

الوزراء مجلس الوزراء الحكومة الأوضاع الإقليمية الضربات الأمريكية

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