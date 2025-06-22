نقابة المحامين تواجه "محامي المساكنة" خلال طعنه على قرار إسقاط قيده| فيديو

شهدت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم، مواجهة بين ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة وهاني سامح، الشهير بمحامي المساكنة، وذلك خلال نظر طعن الأخير على قرار إسقاط قيده من جداول النقابة والصادر من النقابة العامة للمحامين.

تمسك الملواني خلال حضوره ممثلا عن النقابة العامة، بإثبات أن مقيم الطعن ينتحل صفة محامي ويقوم بأعمال المحاماة بالمخالفة للمادة 227 من قانون المحاماة بما يستوجب إحالته للنيابة العامة لانتحال صفة محامي وان روب المحاماة الذي يرتديه يثبت انتحال هذه الصفة ويجب خلعه عنه وان المذكور ليس محامي من الأساس إذ صدر قرار بإيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة ، وأيضا وجب إحالته للمحكمة التأديبية عملا بنصوص قانون المحاماه عن طريق المحكمة.

وسبق أن قررت نقابة المحامين المصرية إيقاف سامح عن العمل لإباحته المساكنة وصدر قرارا بايقافه عن مزاولة المحاماة وإحالته للتأديب.