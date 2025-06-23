حتحوت: الهلال عوقب أمام ساربورج بسبب الفرص الضائعة

علّق الإعلامي هاني حتحوت على تعادل نادي الهلال السعودي أمام ساربورغ النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس».

وكتب حتحوت: "المباراة كانت رايحة جاية، والهلال كان الأفضل في المجمل. ورغم تألق بونو من جديد في بعض اللقطات، إلا أن الفريق عوقب بالتعادل بسبب كثرة الفرص المهدرة".

وأضاف: "بشكل عام، الأداء كان مُرضيًا، لكن الشراسة مطلوبة أكثر في الثلث الأخير من الملعب، خاصة أمام فريق مثل باتشوكا، الذي ودّع البطولة لكنه لن يكون خصمًا سهلًا في الجولة الأخيرة".

واختتم حتحوت تغريدته قائلاً: "ريال مدريد سيلعب على القمة أمام سالزبورج، أما التأهل فبات مرهونًا بجهود الدوسري ورفاقه".