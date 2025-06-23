الهلال يعلن تشكيله لمواجهة ريد بول سالزبورج في مونديال الأندية 2025

أعلن المدرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة قوية أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في ولاية ميامي.







التشكيل الرسمي لنادي الهلال

دخل الهلال المباراة بتشكيل قوي ومتكامل، حيث جاءت العناصر الأساسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو

خط الوسط: ناصر الدوسري، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو

ويعتمد إنزاجي على خبرات لاعبيه الدوليين لفرض أسلوبه الهجومي، خاصة عبر الثنائي سالم الدوسري ومالكوم في الأطراف، مع تأمين وسط الملعب بلاعبين ذوي طابع هجومي ودفاعي متوازن.

ريد بول سالزبورج يدخل بتشكيل متوازن



أما الفريق النمساوي ريد بول سالزبورج، بقيادة جهازه الفني، فقد أعلن هو الآخر عن تشكيله الأساسي الذي سيواجه الهلال، وجاء على النحو التالي:





حراسة المرمى: كريستيان زافيشيتسكي

خط الدفاع: جوان جادو، جاكوب راسموسن، فرانز كارتزيج، شتيفان لاينر

خط الوسط: سميلا دياباتيه، نيني دراجليس، مادس بيدستروب، أوسكار جلوك

خط الهجوم: لوربي فيرتيسن، كريم أونيسيو



يعتمد سالزبورج على التوازن بين الدفاع والهجوم، ويأمل في استغلال سرعة التحولات للحد من خطورة الهلال.



