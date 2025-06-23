شوط أول سلبي بين الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية

انتهى الشوط الأول من المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي ونظيره سالزبورج النمساوي بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على ملعب “أودي فيلد” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.





الهلال يسعى للفوز الأول في البطولة



يخوض الهلال هذه المباراة وسط حالة من الثقة بعد تعادله المثير في الجولة الأولى أمام ريال مدريد بنتيجة 1-1. ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمه أمام العملاق الإسباني.

سالزبورج يبحث عن الحفاظ على الصدارة

في المقابل، يدخل سالزبورج اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في الجولة الافتتاحية، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية عبر حصد انتصار ثانٍ يمنحه صدارة المجموعة ويقربه من التأهل المبكر للدور المقبل.



مستوى متكافئ في أول 45 دقيقة

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من كلا الفريقين، حيث حاول كل منهما فرض سيطرته على منتصف الملعب، مع بعض المحاولات الهجومية التي لم تترجم إلى أهداف. وظهر الحذر واضحًا على الفريقين، في ظل أهمية النقاط الثلاث في هذه المرحلة الحساسة من المنافسات.

ترقب لما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، تترقب الجماهير كيف سيُغير الفريقان من أسلوب لعبهما في محاولة لحسم المواجهة، خاصة مع الطموحات الكبيرة للهلال في تحقيق أول فوز، ورغبة سالزبورج في تأكيد تفوقه واستمرار تصدره للمجموعة



