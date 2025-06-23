ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة ودون خسائر بشرية وذلك لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عقار مكون من خمس طوابق بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحريق وتبين أن الحريق شب في الطابق الرابع من العقار وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخمادة دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسا ئر بشرية وتولت النيابة التحقيق.