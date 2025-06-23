شوبير: المقارنة بين ريبيرو في الأهلي وإنزاجي ظالمة جدًا

علق الإعلامي أحمد شوبير على المقارنة بين ريبيرو في الأهلي وإنزاجي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:''المقارنة بين ريبيرو في الأهلي وإنزاجي ظالمة جدًا لأن كل لاعبي الهلال تقريبًا أوروبيون''.

وكان قد انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، التونسي محمد على بن رمضان، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية تن: "مفيش ولا لاعب من الصفقات الجديدة للنادي الأهلي، لفت الأنظار في مباراتي انتر ميامي وبالميراس، في بطولة كأس العالم للأندية".



وأضاف: "محمد على بن رمضان، بطيئ جدًا ومعندوش كورة، عمل كم ثرو؟ إمام عاشور، أحسن منه".



وتابع: "الصفقات الجديدة للأهلي مش هتبان غير في مباريات الدوري المصري أمام فاركو وسموحة والبنك الأهلي، ده مستوانا»، مضيفًا: "بالفلوس اللي الأهلي جاب بيها زيزو وتريزيجيه، كان جيب 10 لاعبين على الفرازة".



يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.