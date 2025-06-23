عاطلان ينتحلان صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.