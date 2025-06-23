جوزها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت اقتحام الشرطة لمنزلها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام بعض رجال الشرطة بالدقهلية باقتحام منزلها والتعدى عليها وضبط زوجها بدون وجه حق.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط زوج القائمة على النشر عنصر جنائى سبق إتهامه فى قضايا "إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدرى " الهيروين ، الآيس" و فرد خرطوش ومبلغ مالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون .



وبإستدعاء المذكورة أقرت بقيامها بالإدعاء على غير الحقيقة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوجها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.