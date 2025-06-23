القبض على شخصين نصبا على مواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال

الدجل)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.