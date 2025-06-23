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أرضي وطابقان.. أمن القاهرة: لا إصابات أو وفيات في انهيار عقار شبرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أرضي وطابقان.. أمن القاهرة: لا إصابات أو وفيات في انهيار عقار شبرا

العقار
العقار
أحمد مهدي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات انهيار عقار سكني في شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر وإنقاذ سيدة ونجلها في الحادث.

وأشارت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى انهيار العقار رقم 175 بشارع الترعة البولاقية المكون من أرضي وطابقين بدون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار عقار سكني مكون من طابقين في شارع الترعة بشبرا مصر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ البري إلى موقع عقار شبرا المنكوب، مصحوبة بسيارات الإسعاف وكذا فرق الهلال الأحمر وأجهزة المحافظة المعنية بحثا عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

وتبين من معاينة وتحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة الأولية تفاصيل حادث انهيار عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن العقار قديما وكان منكسا مسنودا بالعروق الخشبية ومهددا بالسقوط منذ فترة.

وفور وقوع حادث انهيار عقار شبرا في شارع الترعة، أنقذ الأهالي شخص أثناء مروره في شارع الترعة بالقرب من عقار شبرا المنكوب، حيث سقط عليه ركام العقار أثناء انهياره، فيما تحطمت 3 سيارات جراء الحادث.

ومن جانبها أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقارين مجاورين لـ عقار شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر تحسبا لتأثيرهم بالحادث، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحين رفع الأنقاض.

وقامت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة بالتعاون مع الأهالي وأجهزة المحافظة بإنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر من أنقاض عقار شبرا المنكوب وكذا والدتها بعد احتجازهم وسط أنقاض العقار وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

فيما كشفت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة، ملابسات انهيار عقار سكني في شارع الترعة بمنطقة شبرا حيث تبين أن العقار كان خاليا من أغلب سكانه سوى سيدة وشاب تم إنقاذهم من الأنقاض بدون إصابات.

الأجهزة الأمنية انهيار عقار شارع الترعة البولاقية شبرا مصر

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