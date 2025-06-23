فاكرها بطولة.. شاب ينام تحت قطار سريع ويعرض حياته للخطر

تداولت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يعرض حياته للخطر بالنوم على قضبان القطار قبل قدومه.

ولاق الفيديو انتقادات لاذعة ومطالبات بمحاسبة الشاب لتشجيعه على تصرف خطير.

ومن أبرز التعليقات:

كتب أحد الأشخاص على الفيديو: “ربنا سترها عليك لو في اي حاجة لطشت فيك او فكرت تحرك ايدك عشان مش عارف تظبط الابعاد بتاعتك وجزء واحد لطش منك هتتوتر وهتموت كلك”.

وتابع: “أنت عارف الراجل اللي سايق القطر فكر إنه ممكن يكون داس على بني آدم تفتكر هيعمل اي لما يروح لولاده هيعرف يقعد معاهم وهو حاسس إنه ممكن يكون موت بني ادم ومعرفش يقف عشان مواعيد القطر وإنه ممكن قطر تاني يحصله”.

وأضاف: “طب عارف في كام بني آدم هيجرب يقلدك وفي كام بني آدم ممكن يموت بسببك وطبعا عارفين ان اللي هيقلدوك معظمهم عيال صغيرة”.