باحث: الموقف العسكري الأن أصبح متصاعد بين إيران وإسرائيل

أكد على عاطف، الباحث بوحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل استهدفت سجن فى طهران وهو أهم وأبرز سجن معروف فى إيران وهى بذلك تريد مخطط لإحداث فوضى فى الشارع الإيرانى، فضلا عن العلميات الأخرى التى تقوم بها ضد المرافق والخدمات.

وقال علي عاطف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر فضائية الحياة، أنه نحن الآن أمام موقف عسكرى متصاعد ما بين إيران وإسرائيل قد يكون له تداعيات خلال الأيام المقبلة على الإقليم والاقتصاد العالمى.

وتابع الباحث بوحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه خلال الساعات القليلة الماضية تصعد إسرائيل من الحرب ضد إيران وباتت تستهدف منشآت خدمية ومقرات ومرافق داخل إيران لمحاولة إسقاط النظام فى طهران.



