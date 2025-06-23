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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات ضرب القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الاثنين، من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال الحلقة، أخر تطورات ضرب القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

إسم العملية العسكرية

أعلنت إيران اليوم الاثنين إسم العملية العسكرية ضد القاعدة الأمريكية في قطر، والتي بدأت بقصف 6 صواريخ.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران بدأت عملية صاروخية ضد القواعد الأمريكية في قطر والعراق تحت اسم "بشارة فتح" وبرمز "يا أبا عبدالله (ع)".

وتشير التقارير إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشفت وكالة رويترز الإخبارية أن الدفاعات الجوية للقاعدة الأمريكية في العراق المعروفة بقاعدة عين الأسد، تم تفعيلها.

وشنت إيران قبل وقت قليل، قصف صاروخي ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر، والتي جاءت ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.

وأكد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إيران أطلقت 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر.

وحركت إيران منصات إطلاق الصواريخ قبل أن تبدأ في مهاجمة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية اليوم بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض "أهداف معادية" في مدينة الأهواز، الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة فارس: "سُمع دوي انفجار في غرب الأهواز، خارج المنطقة الحضرية، وبالتزامن مع ذلك، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف معادية".

كما أفادت الإذاعة الإيرانية (IRIB) بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الأهواز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أحمد موسى صدى البلد برنامج «على مسئوليتي»

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