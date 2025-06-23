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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في 3 دول عربية خلال الرد الإيراني على أمريكا

الصواريخ الإيرانية
الصواريخ الإيرانية
القسم الخارجي

إنطلقت صافرات الإنذار في ثلاث دول عربية خلال الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي،وذلك في الكويت والبحرين والعراق،وذلك خلال اطلاق طهران 6 صواريخ تجاه قاعدة العديد الأمريكية في قطر،وقاعدة عين الأسد في العراق.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإن طهران لم تكن تريد الحرب،وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب اتخاذ نتنياهو قرار مفاجئ بضرب إيران،وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالهجوم الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي،وأخطر مجلس الأمن اتخاذ طهران إجراءات للرد على الهجوم الإسرائيلي وأطلقت طهران عدة صواريخ على القواعد العسكرية،والمنشآت الأمنية الإسرائيلية وخلال استمرار الحرب الإسرائيلية دخلت أمريكا بشكل مفاجئ بالحرب الإقليمية في الشرق الأوسط،وضربت المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى تفاقم الصراع. 

إنطلقت صافرات الإنذار ثلاث دول عربية الكويت البحرين العراق عين الأسد

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