محلل سياسي أمريكي: كبار قادة الحزب الجمهوري يؤيدون الضربات الموجهة لإيران

كشف الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، عن أخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والرد الإيراني على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف ماك شرقاوي، في لقاء عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كبار قادة الحزب الجمهوري يؤيدون الضربات الأمريكية لإيران، متوقعا حدوث تفاعل جديد من الكونجرس الأمريكي بعد الرد الإيراني الأخير.

وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أنه لابد أن يكون هناك عقل في الحكومة الإيرانية، خصوصا أن النظام الإيراني ليس قويا ويمكن اختراقه.