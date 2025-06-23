نائب: عدد كبير من المواطنين تعرضوا لاختراقات من تطبيقات عالمية خارج مصر

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أكثر من 75% من الدول بياناتها فى الخارج، وهناك عدد كبير من المواطنين فى مصر تعرضوا لاختراقات من تطبيقات عالمية خارج مصر.

وقال أحمد بدوي، خلال لقاء له لبرنامج الساعة6، عبر فضائية الحياة، أن الاختراق السيبرانى الذى تستخدمه الدول الآن فى مواجهة العدو بكافة أشكاله أصبح السلاح الأساسى للدول فى مواجهة العدو.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أى متجر يحصل على البطاقة سواء عالمى أو محلى فهو مخالف لمواد قانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن هناك دول لا يطلقون رصاصة واحدة لكن يستخدمون السلاح السيبرانى فى مواجهة العدو، وتعطيل البنية التحتية، وتعطيل مطارات ومحطات كهربا ومحطات مياه.