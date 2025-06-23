كاتب قطرى: الدوحة ليست طرفا وعلاقاتنا بإيران تتميز بالاستقرار والتفاهم التاريخي

أكد الكاتب الصحفي عبد الله عبد العزيز الخاطر، الكاتب في جريدة الشرق القطرية، أن ما جرى مؤخرًا من تطورات في المنطقة يأتي في سياق الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة، مشددًا على أن قطر ليست طرفًا في هذا النزاع، وأن ما حدث كان رد فعل موجّهًا للطرف الأمريكي، مع مراعاة تجنب أي مساس بسيادة دولة قطر أو مصالحها.



وأوضح "الخاطر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الاثنين أن العلاقات القطرية الإيرانية تتميز بالاستقرار والتفاهم التاريخي، وهو ما يجعل من الضروري أن يكون هناك تواصل مباشر بين الطرفين لتوضيح ملابسات الحادث وأهدافه، مؤكدًا أن العملية نُفذت بحذر شديد حرصًا على عدم التسبب في أضرار أو إصابات داخل الأراضي القطرية.



وأضاف أن من المتوقع أن تكون هناك رسائل مسبقة تم تبادلها تفاديًا لأي تصعيد، لافتًا إلى أن قطر ومجلس التعاون الخليجي عبّرا بوضوح في بيان مشترك عن موقفهما الرافض للاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.