أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من اتساع رقعة الصراع.. قطر تؤكد احتفاظها بحق الرد على الهجوم الإيراني| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



شيء محزن ومؤلم.. تعليق ناري من عمرو أديب للضربة الإيرانية في قطر

علق الأعلامى عمرو أديب على ضرب إيران لقاعدة العديد الأمريكية فى قطر قائلا: مكنش حد يتوقع فى يوم من الأيام أى هجوم ايرانى على قطر وهذا شىء محزن ومؤلم أن ايران تضرب الدوحة .



أبو الغيط يعرب عن تضامنه مع قطر إزاء ما تعرضت له من اعتداء مرفوض وانتهاك لأجوائها من قبل إيران

أعرب الأمين العام للجامعة العربية عن تضامنه مع قطر إزاء ما تعرضت له من اعتداء مرفوض ومدان على سيادتها وانتهاك لأجوائها من قبل إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



ليست فرط صوتية.. خبير عسكري يكشف مفاجأة عن صواريخ إيران المستخدمة في استهداف قاعدة العديد بقطر

علق اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، على الضربات الإيرانية على قاعدة العديد الامريكية في قطر .

الرد الإيراني| محلل: استمرار النهج التصعيدي "يأكل الأخضر واليابس"

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، أن هناك تأييدًا واضحًا من قبل قيادات بارزة في الحزب الجمهوري للضربات الأمريكية الأخيرة ضد أهداف إيرانية، موضحًا أن مصالح واشنطن باتت مهددة بشكل مباشر في قواعدها المنتشرة بالخليج.

مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الذى تشهده المنطقة وتؤكد رفضها المساس بسيادة الدول

أكدت مصر، أن الهجمات الإيرانية على قطر انتهاك لسيادتها وتهديد لسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

قطر تؤكد احتفاظها بحق الرد على الهجوم الإيراني

أدانت قطر، الهجوم الإيراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

بعد الرد الإيراني| أحمد موسى: الرئيس السيسي حذر من اتساع رقعة الصراع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من هذا الأمر واتساع رقعة الصراع، مضيفا أن مصر لا تريد أي حرب أو صراع أو خراب لأحد وخاصة دول الخليج.



إيران: لن يمر أي اعتداء على أراضينا وسيادتنا وأمننا القومي دون رد

أكدت القوات المسلحة الإيرانية، أنها لن تدع أي اعتداء على أراضينا وسيادتنها وأمننا القومي دون رد مهما كانت الظروف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في غزة

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لم يدخل أي وقود قطاع غزة على مدار أسابيع، ويحاول الزملاء ضمان أن الاحتياطي الموجود سيكون كافيا لتشغيل المحطات للحصول على مياه الشرب، كما أن المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها من قبل المؤسسات الإنسانية في غزة لا تستوفي الحد الأدنى المطلوب".

ترامب: غواصاتنا النووية أطلقت 30 صاروخ توماهوك على المنشآت الإيرانية وأصابت أهدافها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك غواصات نووية هي الأكثر فتكا على الإطلاق، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.