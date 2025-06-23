العرابي: ترامب ستكون لديه رغبة في إحداث التهدئة بالمنطقة

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على آخر مستجدات الاوضاع في المنطقة والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل وأمريكا.

وقال محمد العرابي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،: "العالم الآن يعمل بمحددات جديدة، فلا يوجد منتصر بشكل مطلق ولا مهزوم بشكل مطلق".



وواصل: “الأمور ستظل مفتوحة لفترة حتى تتلاقى الإرادات ويبدأ الانكماش في التفاعل العسكري وتبدأ مرحلة الحلول السياسية، ولهذا أتوقع أن المرحلة القادمة ستكون لها محددات مختلفة”.



وأكمل: “نستطيع أن نقرأ تصرفات إيران وإسرائيل وأمريكا بشكل محدد الآن أكثر مما سبق، مثلًا، أتوقع أن ترامب ستكون لديه رغبة أكبر في تهدئة الوضع، ولا أعتقد أنه سيتخذ قرار ضربة أخرى بعد استهداف قاعدة العديد، وواشنطن ستتجه إلى التهدئة، وقد تلجأ لذلك عبر وسطاء الدول الغربية الثلاث الذين اجتمعوا في وقت سابق مع إيران، وأعتقد أن الأمر سيتخذ منحى آخر، فقد وصلنا إلى نهاية الخط”.



واصل: "مافيش حاجة بعد كده تتعمل ويبدو أن إيران لديها رغبة وقدرا من الإحساس للحفاظ على ماء وجهها، بقدر أكبر من العمل العسكري؛ لتظهر أمام الداخل الإيراني، حيث يعنيها أكثر الفترة القادمة؛ حتى لا يتحدث أحد عن فكرة تغيير النظام، ولا بد أن يضع خامنئي نفسه مرة أخرى في المكان المناسب أمام الرأي العام الإيراني".