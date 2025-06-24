وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي في المونديال أمام بورتو البرتغالي

سجل وسام أبو علي أول أهداف النادي الأهلي أمام بورتو البرتغالي في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وجاء هدف وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

ومنذ بداية المباراة يحاول الأهلي إجاد ثغرة في دفاعات بورتو المتماسك دفاعيا والذي يحاول السيطرة على قوة الأحمر الهجومية.

رغم سيطرة الأهلي على الكرة كانت بدون خطورة حقيقة على مرمى بورتو وسط الاعتماد على الثلاثي حسين الشحات وتريزيجيه وزيزو تحت وسام أبو علي قبل الهدف الأول.

تشكيل الأهلي أمام بورتو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا

الوسط : حمدي فتحي محمد علي بن رمضان

تحت المهاجم : الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو

المهاجم : وسام أبوعلي .