كانوا في طريقهم لفرح.. فانتهى بهم الطريق إلى المقابر قرب براني،، القصة الكاملة

لم يكن يوما عاديًا على الطريق الساحلي قرب مدينة براني بمحافظة مطروح، حين افترشت أنابيب الغاز الأسفلت، وتبعثرت الأحلام والضحكات على جنبات الطريق، بعدما تحوّل الطريق السريع مطروح السلوم إلى مسرح لحادث مروع ، ليخطف أرواحًا بريئة كانت في طريقها للفرحة.

في سيارة ملاكي صغيرة، انطلقت مجموعة من الأصدقاء الليبيين والمصريين من ليبيا، يقودهم الشوق لحضور حفل زفاف احد الأقارب في مطروح الطريق طويل، لكنه محفوف بالضحك ، وبالخطط الجميلة للسهر والفرحة. لم يعلم أحدهم أن الرحلة التي بدأت بالحب، ستنتهي بالحداد.

وعلى بعد كيلومترات من براني كانت سيارة نقل محملة باسطوانات البوتجاز، . وفي لحظة خاطفة، لا يُعرف حتى الآن من المسؤول فيها اصطدمت السيارتان وجهاً لوجه.

الارتطام كان عنيفا لم يمهل أحدًا فرصة للنجاة. للتتحطم السيارة الملاكي وتتناثر اسطوانات الغاز على الطريق ليتبعها صراخ وذهول من المارة وسائقي الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة مصرى وليبيين وإصابة 3 آخرين في نفس الحادث، تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى النجيلة.

واسفر،الحادث عن وفاة خير الله ع.ف (52 عامًا- مصري الجنسية).

- حامد م.س (48 عامًا- ليبي الجنسية).

- خيري ا.ب (45 عامًا- ليبي الجنسية).

كما استقبلت المستشفى المصابين عبدالله ض.ح (55 عامًا): مطروح، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالأنف.

عيسي ي.ح (9 أعوام): يشتبه إصابته بنزيف بالبطن بالإضافة إلى كسر في اليد اليمنى.

يوسف ح.ع(37 عامًا): نزيف بالبطن، بالإضافة إلى كسر في القدم اليمنى.