السبكي: استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل من أولويات الرئيس السيسي

كرّمت قمة مصر للأفضل، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجائزة الإنجاز المؤسسي للقيادة الاستثنائية "TOP ACHIEVERS"، وذلك خلال الدورة العاشرة (اليوبيل البرونزي) لمجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS».

جاء تكريم الدكتور أحمد السبكي تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وقيادته الفاعلة لمشروع التأمين الصحي الشامل، أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في الجمهورية الجديدة، والذي يمثل نقلة نوعية في ضمان التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

شهد قمة مصر الأفضل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة في فينا ووزيرة التضامن سابقًا، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أ. أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أ. دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، وعدد كبير من المسئولين الحكوميين والقياديين التنفيذيين لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة فى السوق المصرية، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.



وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، احتفالية قمة مصر للأفضل والتي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "UMS"، معربًا عن خالص امتنانه لتقديرهم واحتفائهم بالكفاءات والإنجازات بالدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قائد تاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ومؤكدًا أن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل على أجندة أولويات الدولة والحكومة المصرية.

وأشار السبكي، إلى الاهتمام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن نظامنا الصحي أصبح قويًا وفي مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية وفق خطة استراتيجية وضعتها ونفذتها الدولة للإصلاح الصحي الشامل على كافة المستويات والجهات، قائلًا: واليوم يتم الاحتفاء بجهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها في جميع القطاعات رغم المتغيرات العالمية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، والذي يؤكد تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من مؤسسات وهيئات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

وتابع السبكي: نعمل ونطور بجد واجتهاد نحو توفير الرعاية الصحية التي تليق بالمصريين، وتحقيق حلمهم في التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يتحقق الآن حيث امتدت منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جميع محافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وسيتم تطبيقها بكافة محافظات الجمهورية بحلول 2030 وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى تسجيل العديد من النجاحات والإنجازات للمنظومة على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل أمل المصريين، ولافتًا إلى انعكاساته الإيجابية على زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

ولفت السبكي، إلى التخطيط العلمي والجيد للمنظومة الذي انعكس على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج للعلاج، مؤكدًا تقديم القيادة السياسية والحكومة المصرية كافة أوجه الدعم لنجاح المنظومة، ومساندتها لمواصلة الإنجازات التاريخية والفريدة التي تسجلها على كافة المستويات، وتابع: نسعى للعمل بحلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعظيم الموارد والتكاتف مع أجهزة الدولة لإنجاح مشروع الدولة المصرية "التأمين الصحى الشامل" مستقبل صحة المصريين.

تجدر الإشارة إلى انطلاق الدورة العاشرة لقمة مصر للأفضل، "تحت شعار: «صنّاع الإنجاز.. عين على المستقبل»، حيث تستعرض القمة في دورتها الجديدة، جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

بينما تُقام قمة مصر للأفضل هذا العام بمشاركة موسعة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبحضور نحو 400 قيادة تنفيذية من كبرى المؤسسات الاقتصادية والتمويلية، فضلًا عن تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية وأكثر 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2025، إلى جانب جوائز الإنجاز المؤسسي ورواد الأعمال والاستدامة.