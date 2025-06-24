باحث في الشأن الإيراني: الهجمات على طهران استهدفت النظام وليس المواطنين

قال الدكتور وجدان عبدالرحمن، الباحث في الشأن الإيراني، إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على إيران استهدفت كبار القادة في النظام، بالإضافة إلى القواعد والمنشآت العسكرية الحساسة.

وأكد أن فئة من الشعب الإيراني أبدت فرحاً بما يحدث داخل أراضيها نتيجة رفضها للنظام الحاكم.

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إسرائيل تستهدف النظام لا الشعب

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عبدالرحمن أن إسرائيل لا تستهدف المواطن الإيراني مباشرة، بل تسعى إلى تدمير البنية التحتية والمنشآت العسكرية الإيرانية، في إطار صراعها مع النظام وليس مع الشعب.

الجيش الإسرائيلي يسعى لتقويض النظام الإيراني

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يركز على استهداف الأماكن الإدارية والمحاكم، ما يعكس رغبته في تفكيك النظام من الداخل، بينما تقوم القوات الإيرانية بالرد المتواصل على هذه الهجمات، في محاولة لإظهار القوة رغم الخسائر.

إيران تستهدف المدنيين للضغط على الشارع الإسرائيلي

وقال الباحث إن إيران توجه ضرباتها نحو المناطق المدنية داخل إسرائيل، بهدف إثارة الشارع ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مستغلة أهمية المواطن الإسرائيلي لدى دولته.

وأشار إلى أن الضغط الشعبي قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى قبول هدنة أو وقف العمليات مؤقتًا.