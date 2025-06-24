الأكاديمية الطبية العسكرية توقع عقد اتفاق مع الجامعة المصرية الصينية

وقع اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية عقد إتفاق مع الأستاذة الدكتورة رشا محمـد الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية لتبادل الخبرات فى كافة مجالات التعليم والتدريب الطبى بين كلا الجانبين.

ويتضمن عقد الإتفاق التعاون فى تدريب العاملين فى المجال الصحى نظرياً وعملياً بمرحلة التعليم ما بعد الجامعى ، كذلك مواكبة أوجه التطوير المهنى المستمر لتخصص العلاج الطبيعى فى مجال العلاج الصينى التقليدى والأبر الصينية .

حضر توقيع العقد عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الجامعة المصرية الصينية ووزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين فى مصر.