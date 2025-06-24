انتظام العمل داخل مركز التخاطب بدريسة أبوبلح بالإسماعيلية وتقييم شامل للحالات المترددة

يشهد مركز التخاطب بدريسة أبو بلح محافظة الاسماعيلية انتظامًا في تقديم خدماته وتقييمًا شاملًا للحالات المترددة عليه من مختلف الفئات العمرية، في ضوء توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير أفضل سبل الرعاية والدعم لأصحاب الهمم، وضمن جهود محافظة الإسماعيلية في تعزيز الخدمات التأهيلية المجانية داخل مراكز الشباب.

ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بما يسهم في تقديم برامج تأهيلية متخصصة وفق احتياجات كل حالة، تحت إشراف نخبة من الأخصائيين والمتخصصين في مجال التخاطب وتنمية المهارات.

من جانبه، صرح إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن مركز التخاطب بدريسة أبو بلح يُعد من النماذج الرائدة في تقديم خدمات نوعية ومتكاملة لأصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق منظومة تضمن دقة التقييم وجودة التأهيل، وأكد كذلك على استمرار آلية العمل المنتظمة داخل المركز، واستقبال الحالات يوميًا وفق جدول زمني منظم يضمن انسيابية الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمتابعة.

ويجسد مركز التخاطب بدريسة أبوبلح صورة حقيقية للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم وتمكين أصحاب الهمم، تكاملًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي والرعاية المتكاملة لهذه الفئة الغالية.