قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول استثنائي لنقل المسافرين.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج
سيناء تنتعش على وقع حرب إيران وإسرائيل .. قفزة سياحية بـ300% رغم النيران
إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يثير الجدل وسط نفي إيراني | تفاصيل
نادر السيد: الشناوي ليس سببا في تعادل الأهلي أمام بورتو.. وبالميراس محظوظ
CNN : ترامب ينجو من مقبرة حرب إيران
ثلاثي بيراميدز يتصدرون صفقات الزمالك الجديدة
الهلال يخطط لصفقة تاريخية: تحركات جادة للتعاقد مع ليونيل ميسي
الحرب علي غزة.. مصر تدعو لاستئناف المفاوضات
عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم رادار قرب طهران رغم سريان الهدنة
سعي دولي حثيث لتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مصر
سعر الريال السعودى فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 3 سنوات لطالب وعامل تاجرا فى المخدرات بالقاهرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حكمها بمعاقبة عامل وطالب بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كلا منهما 50 ألف جنيه لإتجارهما بجوهر الحشيش المخدر ومصادرة المخدر المضبوط ومعاقبتهما بالحبس 6 أشهر وتغريم كلامنهما ألف جنيه لحيازتهما سلاحين أبيضين ومصادرتهما ومعاقبة العامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه عن حيازة سلاح نارى بدون ترخيص فى المعصرة.

هيئة المحكمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.

 تحقيقات النيابة العامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد .ن»، عامل، 26 سنة، «عبد الرحمن .ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

سلاح ناري 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما فى حيازته او احرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخص لهما في حيازته او احرازه.

«كتر» و «مطواه»

وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيضاً، «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيضاً، «مطواة قرن غزال»، بدون ترخيص.

تحريات الشرطة 

وأوضح الضابط شرطة محمد راضي السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لاذن النيابة العامة بضبط المتهمين وبتفتيش الأول عثر بحوزته على قطعة بينة ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وهاتف خلوى ومبلغ مالى وبتفتيش مسكن الأول عثر على مجموعة من القطع لذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض وسلاح نارى مذخرا وذخيرة معزياً قصدهما الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ المالى حصيلتها والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عنها والسلاح الأبيض لتجزئتها والهواتف الخلوية للتواصل مع متعاطيها.

تقرير المعمل الكيماوي

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت القطعة صافياً  45 جراماً و16 سنتيحرام، وأنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووجود 9 قطع لنفس الجوهر المخدر وزنت صافياً  343 جراماً و77 سنتيجرام، ليصبح الإجمالي 388 جراما و93 سنتيجرام.

تقرير الأدلة الجنائية

ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲ والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال والطلقات الواردة للفحص كاملة وسليمة ومما تستخدم على السلاح المضبوط.

وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» وجد عالق بنصلها آثار لذات الجوهر المخدر، وسلاح ابيض «كتر» وجد عالق به آثار لذات الجوهر المخدر.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو طالب حشيش سلاح نارى المستشار خالد عبدالغفار النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

البيض والفراخ

مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الوطنية للصحافة تنعى الكاتب محمد عبد المنعم

مفوضية شؤون اللاجئين في مصر

المفوضية الأممية : خطة الاستجابة للاجئين في مصر خطوة رائدة إلى الأمام

حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية

حسام الشاعر: الأمن والاستقرار سبب نمو الأرقام السياحية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أسماء أبو اليزيد و زوجة عصام صاصا تثيران الجدل والأخيرة خضعت لعملية تجميل.. إليكِ 5 أكلات سهلة وسريعة حضريها فى 15 دقيقة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ألذ مشروب بارد..طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي
طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي
طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

شوربة الكريمة.. ناعمة وغنية بطعم لا يُنسى

طريقة عمل شوربة الكريمة
طريقة عمل شوربة الكريمة
طريقة عمل شوربة الكريمة

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد