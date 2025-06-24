المشدد 3 سنوات لطالب وعامل تاجرا فى المخدرات بالقاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حكمها بمعاقبة عامل وطالب بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كلا منهما 50 ألف جنيه لإتجارهما بجوهر الحشيش المخدر ومصادرة المخدر المضبوط ومعاقبتهما بالحبس 6 أشهر وتغريم كلامنهما ألف جنيه لحيازتهما سلاحين أبيضين ومصادرتهما ومعاقبة العامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه عن حيازة سلاح نارى بدون ترخيص فى المعصرة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد .ن»، عامل، 26 سنة، «عبد الرحمن .ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

سلاح ناري

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما فى حيازته او احرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخص لهما في حيازته او احرازه.

«كتر» و «مطواه»

وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيضاً، «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيضاً، «مطواة قرن غزال»، بدون ترخيص.

تحريات الشرطة

وأوضح الضابط شرطة محمد راضي السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لاذن النيابة العامة بضبط المتهمين وبتفتيش الأول عثر بحوزته على قطعة بينة ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وهاتف خلوى ومبلغ مالى وبتفتيش مسكن الأول عثر على مجموعة من القطع لذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض وسلاح نارى مذخرا وذخيرة معزياً قصدهما الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ المالى حصيلتها والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عنها والسلاح الأبيض لتجزئتها والهواتف الخلوية للتواصل مع متعاطيها.

تقرير المعمل الكيماوي

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت القطعة صافياً 45 جراماً و16 سنتيحرام، وأنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووجود 9 قطع لنفس الجوهر المخدر وزنت صافياً 343 جراماً و77 سنتيجرام، ليصبح الإجمالي 388 جراما و93 سنتيجرام.

تقرير الأدلة الجنائية

ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲ والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال والطلقات الواردة للفحص كاملة وسليمة ومما تستخدم على السلاح المضبوط.

وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» وجد عالق بنصلها آثار لذات الجوهر المخدر، وسلاح ابيض «كتر» وجد عالق به آثار لذات الجوهر المخدر.