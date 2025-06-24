رينو ميجان سيدان سعرها 250 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو ميجان موديل 2006

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان موديل 2006، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو ميجان موديل 2006 الخارجية

رينو ميجان موديل 2006

تمتلك سيارة رينو ميجان موديل 2006 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية للسيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو ميجان موديل 2006

رينو ميجان موديل 2006

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو ميجان موديل 2006 الداخلية

رينو ميجان موديل 2006

تحتوي مقصورة رينو ميجان موديل 2006 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها درج تخزيم أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر رينو ميجان موديل 2006

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 2006

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .