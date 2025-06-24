قافلة بيطرية شاملة بقرية خاطر بكفر الشيخ | صور

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء، القافلة البيطرية المجانية بقرية خاطر، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة بيلا ومستشفى بروك الخيري لعلاج الخيول، بحضور الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، والدكتور محمد المهدي مدير إدارة بيلا البيطرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عارف حمادة، مدير إدارة التناسليات، والدكتور هشام علام مدير إدارة الدواجن، والدكتور عاطف الشوربجي مدير إدارة الصحة العامة، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتور محمود غالب مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، ومحمود يوسف، مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بكفر الشيخ، ولفيف من أطباء مديرية الطب البيطري وصندوق التأمين.

فعاليات القافلة البيطرية

ونجحت القافلة في تنفيذ جميع الأنشطة بالمجان، وشملت: علاج 5551 طائرًا، وتجريع 86 حيوانًا ضد الطفيليات الداخلية، ورش 363 حيوانًا لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتشخيص وعلاج 217 حيوانًا ضد الأمراض الباطنية.

كما قامت بإجراء الجراحات لـ 46 حيوانًا، وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية ومسببات ضعف الخصوبة والإنتاجية لـ 145 حيوانًا، وتلقيح 12 حيوانًا تلقيحًا اصطناعيًا، بالإضافة إلى فحص السونار لـ 85 حيوانًا، وفحص البروسيلا لـ 27 حيوانًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه القوافل تأتي لتعزيز دور الهيئة ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ في تنمية الثروة الحيوانية، ووصول الخدمة البيطرية للأماكن البعيدة عن تقديم الخدمة، ورفع العبء عن كاهل صغار المربين، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية.