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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندرى يقترب من التعاقد مع جنش ..تفاصيل

الاتحاد السكندرى يقترب من التعاقد مع جنش
الاتحاد السكندرى يقترب من التعاقد مع جنش
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن اقتراب انتقال لاعب مودرن سبورت للاتحاد السكندري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتح الله زيدان :"جنش يقترب من الانتقال للاتحاد السكندرى قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر".


وأعرب محمد أحمد سلامة، رئيس نادى الاتحاد السكندرى المؤقت، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب أحمد عادل، وسرعة عودته إلى الملاعب في أقرب وقت .

وقال سلامة إن اللاعب أجرى اليوم جراحة ناجحة لعلاج قطع بغضروف مفصل الكتف الأيسر في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعدما أصيب في أحد المباريات الاخيرة ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية لكرة السلة المعروفة بـ «BAL 5» والتى انتهت يوم 14 يونيو الجارى.

من جانب آخر، حدد مسئولي الاتحاد السكندري الأربعاء المقبل 25 يونيو موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 / 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

ولم يتحدد موقف أحمد سامي من قيادة التدريبات في ظل عدم توقيع عقود تدريب الاتحاد السكندري حتى الآن، أو إسنادها لأحد أبناء النادي لحين التوصل لاتفاق نهائي، في ظل تمسك سامي بتحقيق بعض الضمانات قبل توليه المهمة.

الإعلامي فتح الله زيدان اقتراب مودرن سبورت أتحاد السكندري صفقة انتقال

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