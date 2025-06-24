قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخص من غيبوبة سكر
انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ
تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد
قرار عاجل من وزير التعليم بعد الأحداث الإقليمية والدولية الأخيرة .. تفاصيل
الأوقاف تنظم احتفال العام الهجري الجديد بمسجد الحسين
رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك
في لقائه باللواء محمود توفيق.. وزير داخلية صربيا يشيد بجهود الشرطة المصرية
«السلام العادل».. الأزهر يتضامن مع قطر الشَّقيقة ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول
الهجرة النبوية.. أين اختفت الجمال الثلاثة عن أعين المشركين؟ معجزات ربانية
ترامب يخاطب الصين: يمكنكم الآن شراء النفط من إيران
ترامب : لا نسعى لتغيير النظام في إيران
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنجاح 64.39%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس تكشف انفعال ترامب ضد نتنياهو ..ومكتب قائد الاحتلال ينفذ ضربة ختامية على إيران

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد على

قال مكتب نتنياهو أنه ردا على خروقات إيران دمر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة رادارات قرب طهران وأنه بعد مكالمة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة  امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية.

ذكر  مكتب نتنياهو: الرئيس ترامب أعرب خلال المكالمة عن تقديره الكبير لإسرائيل التي حققت جميع أهداف الحرب.

من جانبها، كشفت  أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين:" نتنياهو قلص الرد على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغط ترامب".

وذكرت أكسيوس عن مصدر بالبيت الأبيض:" ترامب كان غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو".

ولفتت أكسيوس عن مصدر بالبيت الأبيض: “ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار ونتنياهو أدرك خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها الرئيس ترامب”.

سبق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن إسرائيل لن تهاجم إيران مضيفا أن جميع الطائرات ستعود أدراجها.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) "جميع الطائرات ستعود أدراجها، وستُلوح لإيران بشكل ودي. لن يُصاب أحد بأذى، فوقف إطلاق النار سار!".

ونقل مراسل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران نهائيا.

وأضاف أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه غير قادر على إلغاء الهجوم، وأنه ضروري لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار، وأشار إلى أنه سيتم تقليص حجم الهجوم بشكل كبير، ولن يصيب عددا كبيرا من الأهداف، وإنما سيستهدف هدفا واحدا فقط.

وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "ساري المفعول".

وفي تصريح سابق، قال ترامب إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات؛ مضيفا أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.

وفي حديث للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال ترامب، إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق. وذكر أن القدرات النووية الإيرانية انتهت.

وقال ترامب: "لست راضيا عن إيران، أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل" مضيفا بأن قدرات إيران النووية انتهت، وأن إيران لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.

نتنياهو إيران سلاح الجو الإسرائيلي طهران رادارات ترامب الحرب وإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

البيض والفراخ

مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

ترشيحاتنا

الأجهزة الأمنية

الأكل اتأخر.. تفاصيل التعدي على شخص داخل مطعم بالنزهة

المتهمين

2 كيلو حشيش.. القبض على 4 أشخاص يروجون للمخدرات بالعبور

أحمد سامي

أحمد سامي مديرا فنيا للاتحاد السكندري

بالصور

تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد

فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

طريقة عمل سلطة الدقوس

طريقة عمل سلطة الدقوس
طريقة عمل سلطة الدقوس
طريقة عمل سلطة الدقوس

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

فيديو

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد