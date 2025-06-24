أكسيوس تكشف انفعال ترامب ضد نتنياهو ..ومكتب قائد الاحتلال ينفذ ضربة ختامية على إيران

قال مكتب نتنياهو أنه ردا على خروقات إيران دمر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة رادارات قرب طهران وأنه بعد مكالمة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية.

ذكر مكتب نتنياهو: الرئيس ترامب أعرب خلال المكالمة عن تقديره الكبير لإسرائيل التي حققت جميع أهداف الحرب.

من جانبها، كشفت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين:" نتنياهو قلص الرد على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغط ترامب".

وذكرت أكسيوس عن مصدر بالبيت الأبيض:" ترامب كان غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو".

ولفتت أكسيوس عن مصدر بالبيت الأبيض: “ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار ونتنياهو أدرك خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها الرئيس ترامب”.

سبق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن إسرائيل لن تهاجم إيران مضيفا أن جميع الطائرات ستعود أدراجها.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) "جميع الطائرات ستعود أدراجها، وستُلوح لإيران بشكل ودي. لن يُصاب أحد بأذى، فوقف إطلاق النار سار!".

ونقل مراسل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران نهائيا.

وأضاف أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه غير قادر على إلغاء الهجوم، وأنه ضروري لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار، وأشار إلى أنه سيتم تقليص حجم الهجوم بشكل كبير، ولن يصيب عددا كبيرا من الأهداف، وإنما سيستهدف هدفا واحدا فقط.

وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "ساري المفعول".

وفي تصريح سابق، قال ترامب إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات؛ مضيفا أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.

وفي حديث للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال ترامب، إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق. وذكر أن القدرات النووية الإيرانية انتهت.

وقال ترامب: "لست راضيا عن إيران، أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل" مضيفا بأن قدرات إيران النووية انتهت، وأن إيران لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.