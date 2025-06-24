البورصة تواصل الصعود .. 78 مليار جنيه مكاسب سوقية في ثالث جلسة

شهدت البورصة المصرية انتعاشة قوية في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط أداء إيجابي جماعي للمؤشرات، لتسجل الجلسة الثالثة على التوالي من الارتفاعات، مدعومة بمشتريات مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب، في حين اتجه المستثمرون العرب نحو البيع.

مكاسب سوقية ضخمة

قفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بقيمة 78 مليار جنيه، ليغلق عند 2.311 تريليون جنيه.

حركة التداول

قيمة التداول بلغت نحو 6.3 مليار جنيه، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في التعاملات وسط توجه شرائي واضح للمؤسسات والأفراد المحليين والأجانب.

أداء المؤشرات: