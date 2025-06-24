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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود .. 78 مليار جنيه مكاسب سوقية في ثالث جلسة

البورصة
البورصة
محمد يحيي

شهدت البورصة المصرية انتعاشة قوية في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط أداء إيجابي جماعي للمؤشرات، لتسجل الجلسة الثالثة على التوالي من الارتفاعات، مدعومة بمشتريات مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب، في حين اتجه المستثمرون العرب نحو البيع.

مكاسب سوقية ضخمة

قفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بقيمة 78 مليار جنيه، ليغلق عند 2.311 تريليون جنيه.

حركة التداول

قيمة التداول بلغت نحو 6.3 مليار جنيه، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في التعاملات وسط توجه شرائي واضح للمؤسسات والأفراد المحليين والأجانب.

أداء المؤشرات:

  1. مؤشر EGX30 الرئيسي قفز بنسبة 3.76% مسجلًا 32598 نقطة.
  2. مؤشر EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 3.62% ليغلق عند 40588 نقطة.
  3. مؤشر EGX30 للعائد الكلي ارتفع بنفس النسبة 3.76% ليصل إلى 14640 نقطة.
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