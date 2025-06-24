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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج للعام 2025 برقم الجلوس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج.

محافظ سوهاج، بنسبة نجاح بلغت 64.39% على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بلغ 94 ألفًا و405 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 60 ألفًا و544، بنسبة نجاح 64.39%.

وأضاف "السيد" أن النتيجة تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس.

واشار إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة تمت بدقة تامة لضمان حصول كل طالب على حقه دون أي تهاون.

ومن جانبه، قدّم اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بكافة الوسائل المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة التعليم بالمحافظة.

كما وجّه "سراج" الشكر للمعلمين والعاملين في لجان التصحيح على الجهد المبذول، داعيًا الطلاب إلى الاستعداد الجاد للمرحلة التعليمية المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق طموحاتهم.

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