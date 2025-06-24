أحمد سامي مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميًا مع أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق سموحة لمدة موسم واحد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنه تم تفويض أحمد سامي لاختيار جهازه المعاون ومنحه الصلاحيات الكاملة في ملف اختيار اللاعبين الجدد بالتنسيق مع لجنة الكرة بقيادة محمد عمر.

وكان الاتحاد قد أنهى ارتباطه بالمدرب مجدي عبد العاطي عقب استقالته من منصبه رسميًا عقب نهاية الموسم.

وسبق أن قاد أحمد سامي أندية طنطا والنجوم وسموحة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

وكان الاتحاد قد أعلن مؤخرًا استقالة رئيس النادي محمد مصيلحي ونائبه أحمد عبد المجيد.