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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يتلقى صدمة قبل مواجهة باتشوكا في مونديال الأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
حمزة شعيب

تلقى فريق الهلال السعودي خبراً مقلقاً قبيل المواجهة الحاسمة أمام باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد الهلال لخوض مباراته الثالثة في البطولة فجر الجمعة المقبل، في توقيت متزامن مع مواجهة ريال مدريد وسالزبورج، حيث يسعى الفريق لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين.

وكان الهلال قد استهل مشواره في البطولة بتعادل ثمين أمام ريال مدريد بنتيجة 1-1، قبل أن يخرج بنقطة أخرى من مواجهة سالزبورج النمساوي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، ليبقي آمال التأهل معلقة بنتيجة الجولة الأخيرة.

وفي تطور غير سار للفريق السعودي، كشفت صحيفة "الرياضية" أن المدافع الدولي حسان تمبكتي تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في لقاء سالزبورج، نتيجة الإجهاد الناتج عن الأجواء المناخية الصعبة، حيث ارتفعت معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة خلال اللقاء، مما أثر على الحالة البدنية للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي في نادي الهلال يراقب حالة اللاعب عن كثب لتحديد مدى جاهزيته لموقعة باتشوكا المرتقبة، إذ من المقرر أن يخضع تمبكتي لاختبارات طبية إضافية خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء، لحسم إمكانية مشاركته في اللقاء المصيري.

ويولي الجهاز الفني بقيادة المدرب اهتماماً بالغاً بحالة تمبكتي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع، خاصة في ظل أهمية المباراة المقبلة التي قد تحدد مصير الهلال في مواصلة مشواره في البطولة العالمية.

الهلال السعودي باتشوكا كأس العالم للأندية

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