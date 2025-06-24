وفد الاتحاد الإفريقي يزور جامعات مصر استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية الجامعية

استضافت الجامعات المصرية، وفد الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لتفقد المنشآت الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية الجامعية المقرر اقامتها خلال شهري يوليو وأغسطس 2026.

ضم الوفد كلا من بنينا كوبينجا الأمين العام للاتحاد من دولة أوغندا، والفريد كيبت أمين الصندوق من دولة كينيا، وطارق حشاد نائب رئيس الاتحاد من دولة ليبيا، وايزياني شيديبير عضو اللجنة التنفيذية من دولة نيجيريا، وجوليوس لوكوجو أمين الصندوق من دولة أوغندا.

بدأت الزيارة التفقدية بجامعة حلوان وكان في استقبالهم والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وهدفت الزيارة الى الاطلاع على امكانيات جامعة حلوان واستعدادها لاستضافة دورة الالعاب الافريقية 2026 بما في ذلك المنشآت الرياضية داخل جامعة حلوان وأماكن التسكين والمطاعم الخاصة بالتغذية أثناء البطولة.

من جانبه أعرب الدكتور طارق حشاد ، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من جامعة حلوان، مشيدًا بالإمكانيات المتوفرة في منشآت الجامعة، ومؤكدًا سعادته بثقة الاتحاد الإفريقي في استضافة جامعة حلوان لدورة الألعاب الجامعية الإفريقية 2026، لما شاهده من استعدادات متميزة.

ثم قام وفد الاتحاد الافريقي بزيارة الجامعة البريطانية بمدينة الشروق وتفقدوا الملاعب المقترح استضافتها للمنافسات كما قام الوفد بزيارة مقر الاتحاد الإفريقي بالجامعة، وانتقل الوفد الى الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس وكان في استقبالهم المهندس شريف العريان مدير النشاط الرياضى بالجامعة، ثم قام الوفد بعمل جولة تفقدية للمنشأت الرياضية وأماكن الإقامة واشادوا بالإمكانات الرياضية رفيعة المستوي ومدي الإستعداد المتكامل لاستضافة الأحداث الرياضية.

