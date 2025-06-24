مذيعات الستات مايعرفوش يكدبوا يعلقن على تريند الكركم

تناولت مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر قناة CBC، ظاهرة تريند "الكركم" التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خاصة على منصة "تيك توك".

وأكدت الإعلامية هبة الأباصيري، خلال الحلقة، أن التريند بدأ بمجموعة من المراهقين على "تيك توك"، وسرعان ما انتشر بشكل واسع، حيث قامت العديد من الأمهات بتطبيقه مع أطفالهن وذويهن، ما يعكس – حسب وصفها – "قوة وانتشار التيك توك السريع"، والذي وصفته بأنه "قد يكون متوحشًا في بعض الأحيان".

وأضافت الأباصيري أن الكثيرين يرون في هذا التريند لمسة من السحر، إذ يُشبه الأطفال بمشاهد من أفلام ديزني، وهو ما يجعل التجربة مبهجة ومثيرة بالنسبة لهم، كما أنه يشعل مواقع التواصل ويحفز الأسر على المشاركة.

وتباينت ردود الأفعال حول هذا التريند، بين من يراه نشاطًا لطيفًا يضفي البهجة على حياة الأطفال، ومن يعتبره جزءًا من الهوس المؤقت الذي تخلقه السوشيال ميديا.