بعد خسارة ألف جنيه .. أسعار الجنيه الذهب اليوم ومعدل التراجع

شهد سوق الذهب المصري، اليوم الثلاثاء، تراجعًا ملحوظًا على مستوى أسعار الجنيه الذهب، حيث خسر نحو ألف جنيه دفعة واحدة، مسجلًا 37,640 جنيهًا، مقارنة بنحو 38,700 جنيه قبل أيام.

يأتي هذا التراجع الكبير تزامنًا مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى انحسار المخاوف الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

انخفاض أسعار الجنيه الذهب

شهدت أسعار الذهب عالميًا انخفاضًا تجاوز 1%، حيث جرى تداول الأوقية عند نحو 3,325 دولارًا، بعدما كانت قد اقتربت من مستويات أعلى أثناء ذروة التوترات العسكرية بالمنطقة.

انعكست هذه التطورات على السوق المصري، حيث تراجعت أسعار جميع الأعيرة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5,382 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4,710 جنيهات

سعر الذهب عيار 18: 4,038 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا

التذبذب الحالي في أسعار الذهب مرتبط بالمستجدات الجيوسياسية

أكد خبراء السوق أن خسائر الجنيه الذهب ترجع بشكل مباشر إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، على خلفية الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وتحويل جزء من السيولة إلى الأسواق الأكثر مخاطرة.

وأشار المحللون إلى أن المرحلة المقبلة تحمل عدة متغيرات، أهمها طبيعة المرحلة القادمة على الساحة الجيوسياسية، وكذلك مواقف الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مما سيؤثر على مسار أسعار الذهب عالميًا، وتاليًا على أسعار الجنيه الذهب محليًا.

الجنيه الذهب

الوضع الحالي لـ الجنيه الذهب وتوقعات المرحلة المقبلة

يعكس تراجع الجنيه الذهب المرحلة الدقيقة التي تشهدها الأسواق على المستويين المحلي والدولي، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية مواقف الحكومات ومؤسسات صنع القرار العالمية. وبينما يشير الوضع الحالي إلى تزايد الميل نحو الأصول ذات العائد، يحذر الخبراء من تقلبات سعر الذهب على المدى القصير، ويوصون المستثمرين بمتابعة التطورات الجيوسياسية عن كثب قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالشراء أو البيع.

ويبقى الجنيه الذهب عنصرًا محوريًا لدى المستثمرين والمدخرين على السواء، حيث يشكل ملاذًا آمناً على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق على المدى القصير، والتي تتأثر بتفاعل مباشر مع المستجدات الاقتصادية والسياسية عالميًا.