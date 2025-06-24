مجلس الشيوخ ينجز تاريخًا تشريعيًا ورقابيًا مشرفًا في ختام الفصل التشريعي الأول

اختتم مجلس الشيوخ فعاليات الفصل التشريعي الأول بأداء متميز جسد مدى الالتزام الوطني والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء المجلس في أداء رسالتهم التشريعية والرقابية، حيث انعقدت 186 جلسة عامة استغرقت 488 ساعة عمل، وبلغت عدد المداخلات نحو 6013 مداخلة، إضافة إلى عقد جلسة طارئة ناقشت موضوعات ذات أهمية ملحة.

وفي إطار دوره التشريعي والرقابي، استعرض المجلس 93 طلب مناقشة عامة، وناقش 18 دراسة برلمانية و9 دراسات حول الأثر التشريعي، كما تمت مناقشة 40 مشروع قانون داخل أروقة المجلس، مع تقديم 919 اقتراحًا برغبة لتعزيز المشاركة البرلمانية.

وعززت اللجان النوعية من عمل المجلس بعقد 2947 اجتماعًا، أفضت إلى إصدار 1034 تقريرًا برلمانيًا، إضافة إلى 24 زيارة ميدانية بلغ مجموع ساعات العمل خلالها 3925 ساعة، مما يعكس حرص المجلس على المتابعة الميدانية والرقابة الحقيقية.

على الصعيد الدبلوماسي، استقبل المجلس خلال الفصل التشريعي الأول 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، كما شارك في 79 مؤتمرًا وفعالية دولية، وفعّل عمل 14 لجنة صداقة برلمانية لتعزيز العلاقات الخارجية.

ويجسد هذا الأداء نموذجًا فاعلًا للتعاون بين المجلس والحكومة ومجلس النواب، بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.