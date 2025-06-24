مجلس الشيوخ يوجه تهنئة للرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معبرًا فيها عن أسمى آيات التقدير والتبريك بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وقال رئيس المجلس في نص البرقية: "يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وأصدق التمنيات، متمنين لوطننا الغالي أن يظل تحت قيادتكم الرشيدة قويًا ومتماسكًا، متجهًا بثبات نحو مستقبل مزدهر."

وأضاف عبدالوهاب عبد الرازق: "نسأل الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة على فخامتكم بموفور الصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والرخاء، وعلى شعوب أمتينا العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار."

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته بالدعاء قائلاً: "حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد، وكل عام وفخامتكم بخير."