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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالعام الهجري الجديد

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد، أعرب فيها عن خالص تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته للرئيس ولجموع الشعب المصري بهذه المناسبة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقيته: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الهجري الجديد، راجين من الله أن يعيدها عليكم بالصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والسلام والوحدة. كل عام وفخامتكم بخير."

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية.

ووجّه رئيس الطائفة الإنجيلية كذلك تهانيه إلى وكلاء مجلس النواب، والوزراء، والمحافظين، متمنيًا لهم جميعًا دوام الصحة والتوفيق في خدمة الوطن، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية العام الهجري الجديد

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