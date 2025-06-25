إصابة 4 في تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكي بـ وادي حوف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارتين ملاكي بمنطقة وادي حوف قرب جامعة حلوان في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق بالقرب من جامعة حلوان في وادي حوف.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مدعومة بـ سيارتين إسعاف وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي وعبور الميكروباص الرصيف وإصابة 4 أشخاص جراء الحادث.

تم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.