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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 26 يونيو 2025: حافظ على التوازن

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 26 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 26 يونيو 2025

إن وضع الحدود واحترامها يُقوي الروابط الشخصية والمهنية، بتوجيه أفكارك العميقة بوعي، تُمهّد الطريق لنمو عميق وعلاقات أكثر صحة طوال اليوم

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

قد يجذب العقرب العازب شركاءً جذابين بإظهاره ضعفه وثقته بنفسه. ثق بأن المشاركة الصادقة تبني الثقة وتُشعل جذوة التناغم الحقيقي حافظ على التوازن باحترام مساحة كل منكما، مما يسمح للحماس بالنمو بشكل طبيعي. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب رياضات المغامرة اليوم. كما يجب عليك توخي الحذر عند رفع أي شيء ثقيل فوق رأسك.

برج العقرب مهنيا

سيسافر بعض مواليد برج العقرب إلى مكتب العملاء، بينما سيجد بعض المتخصصين في الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والرسوم المتحركة فرصًا في الخارج. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيلاحظ زملاؤك تركيزك وقد يطلبون رؤيتك في مشاريع معقدة. احرص على التعاون - اطلب ملاحظاتك لتعزيز الأفكار وبناء حسن النية، الاستراحة الاستراتيجية قبل اتخاذ القرارات المهمة تُضفي وضوحًا. 

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