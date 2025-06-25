بي إم دبليو 316 سيدان سعرها 350 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 316 موديل 1993

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316 موديل 1993، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 316 موديل 1993 الخارجية

بي إم دبليو 316 موديل 1993

تمتلك سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1993 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مقابض ابواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 316 موديل 1993

بي إم دبليو 316 موديل 1993

تستمد سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1993 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الاسمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 316 موديل 1993 الداخلية

بي إم دبليو 316 موديل 1993

يوجد داخل مقصورة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1993 العديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض ابواب داخلية لفتح وغلق الابواب من الداخل بسهولة، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 316 موديل 1993

بي إم دبليو 316 موديل 1993

تباع سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .