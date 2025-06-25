مجلس الوزراء: مستمرون في تحفيز مناخ الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة ستستمر في تحفيز مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة الحصول على الرخص والتسهيلات لكل المستثمرين خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر قفزت إلى المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهناك 53 ألف ممول جديد دخلوا على المنظومة الضريبة الجديدة، كما أن هناك طلبات توعية لتسوية المنازعات الضريبية وصلت إلى 120 ألف طلب تطوعي.

وأكد أن الايرادات الضريبة زادت بنسبة 36% عن العام الماضي، دون أي زيادة ضرائب، ولكن تم ذلك بفعل تيسير الإجراءات، مشددا على أن فتح طلبات تسوية المنازعات الضريبية؛ حقق للدولة 54 مليار جنيه ايرادات ضريبية إضافية.